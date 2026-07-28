“In Giunta abbiamo deliberato lo stanziamento di 25 milioni di euro, il massimo possibile in questo momento, per far fronte alla crisi causata dagli incendi che hanno colpito la Sicilia e dare un concreto aiuto ai territori, agli allevatori e agli agricoltori. Di questi, 10 milioni saranno destinati al comparto agricolo per sostenere le aziende che hanno subito danni e consentire agli allevatori l’acquisto del foraggio necessario. I restanti 15 milioni saranno assegnati alla Protezione civile per gli interventi di competenza. Si tratta di un primo sostegno alle comunità colpite, in attesa della quantificazione complessiva dei danni”. Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, al termine della riunione di Giunta.
Incendi, Savarino: “Aiuto concreto, siamo al fianco dei territori, allevatori e agricoltori”
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