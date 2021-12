Gli arbitri agrigentini avranno un campo dove potersi allenare

Per la prima volta in assoluto gli arbitri della sezione di Agrigento avranno a disposizione un campo tutto per loro per allenarsi e prepararsi alle partite della domenica. L’annuncio arriva direttamente dall’Aia – sezione di Agrigento – a margine di un incontro con l’amministrazione comunale della Città dei Templi.

Il campo designato è quello di Fontanelle. “Ringrazio di cuore l’amministrazione comunale tutta in particolare il Sindaco Miccichè e l’assessore al ramo sport Costantino Ciulla che hanno mantenuto la loro promessa con la collaborazione anche del consiglio comunale in particolare del consigliere Angelo Vaccarello – dice il presidente Aia Agrigento Drago – A tanti giovani diamo un degno luogo dove allenarsi e prepararsi a nuove sfide che portano la nostra Sezione ogni domenica a essere rappresentata di concerto con tutta la provincia su tutto il territorio nazionale , sono felice perché la nostra caparbietà e la serietà dei nostri interlocutori ci hanno permesso di raggiungere un obiettivo a costo zero mai raggiunto fino ad oggi .”