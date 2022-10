Il 7 Ottobre si festeggia la Madonna del Rosario, in un video l’omaggio del Poeta Rosario La Greca

Il 7 Ottobre di ogni anno si festeggia la Madonna del Rosario, si tratta di una delle più importanti ricorrenze della tradizione religiosa cattolica. Il Santuario principale della Beata Vergine del Rosario è la Basilica situata a Pompei, visitata da oltre 4 milioni di pellegrini l’anno, che giungono da ogni parte del mondo per rivolgere a Maria le proprie preghiere, chiedere una grazia, un miglioramento delle condizioni di vita. La Beata Vergine del Rosario è rappresentata con una veste azzurra e una corona del Rosario tra le mani, a Lei sono dedicati molti Istituti religiosi e Congregazioni. Della Vergine del Rosario è celebre la Supplica, scritta dal Beato Bartolo Longo come “Atto d’amore alla Vergine”, che si recita in due occasioni: l’8 Maggio, che è l’anniversario della posa della prima pietra del Santuario di Pompei (era l’anno 1876), e la prima domenica di Ottobre, il mese dedicato al Rosario, in cui il 7 Ottobre ricorre la festa della Madonna del Rosario. Per questa importante ricorrenza, il Poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), ha voluto rendere omaggio alla Madonna del Rosario, promuovendo la realizzazione del video con la poesia “Alla Beata Vergine del Rosario”, declamata con voce espressiva da Sara Liuzzo di Capo d’Orlando, la musica è del M° Giuseppe Faranda.

Il Poeta brolese ha il piacere di fare ascoltare la poesia a tutti i devoti della Madonna del Rosario, di seguito pubblichiamo il video.