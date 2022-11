Consolidato il primato in classifica per le ragazze dell’ASD FUTSAL ACADEMY CANICATTÌ🥇

Quinta vittoria consecutiva nella quinta giornata di campionato per le nostre ragazze che si impongono con il risultato finale di 5-2 contro la squadra Akragas. Bellissima partita che vede le due squadre ben attrezzate, regalando al pubblico del palazzetto dello sport un meraviglioso spettacolo. Un grazie particolare ai nostri sponsor!