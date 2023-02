Mezza maratona della Concordia 2023, i vincitori

si è svolta la 19esima Mezza Maratona della Concordia.

I partecipanti, più di 1.000, sono partiti dal lungomare Falcone e Borsellino di San Leone, hanno percorso la via Sacra della Valle dei Templi per poi completare la gara sempre a San Leone.

Sul podio al primo posto per la categoria maschile Salvatore Giordano del club atletica di Partinico, al secondo posto Vitò Massimo Catania di Regalbuto e al terzo posto Adriano Abbisogni di Palermo; al primo posto della categoria femminile Angela La Monaca.

“Una grande organizzazione, con in testa l’ASD G.S. Valle dei Templi, che ogni anno rende possibile quello che sta diventando sempre più un appuntamento punto di riferimento per gli sportivi e per lo sviluppo turistico e culturale della nostra Agrigento”, dichiara l’assessore al ramo Costantino Ciulla. “Grazie anche al Lions Club Agrigento, a tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito alla manifestazione e un particolare ringraziamento agli operatori sanitari e volontari della Croce Rossa, alla polizia locale e alle forze dell’ordine che hanno permesso lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza. Appuntamento al prossimo anno per una grande celebrazione del ventennale! “