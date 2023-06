Il poeta Rosario La Greca di Brolo, è il vincitore del Premio Letterario Internazionale “Maria Costa”

Il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), è il vincitore del Premio Letterario Internazionale “Maria Costa”, con la poesia in lingua spagnola “La Madonnina del puerto”, della Sezione B: Poesia in vernacolo o in lingua straniera a tematica “Il mare”. Ancora un prestigioso e meritato riconoscimento per il poeta brolese, presente all’importante iniziativa con la Prof.ssa Saveria Mazzara, che ha declamato con maestria la poesia, in un Premio che si è posto come obiettivo di valorizzare la cultura della scrittura creativa, offrire validi incentivi alla lettura, contribuire alla scoperta di nuovi talenti e stimolare gli Autori già affermati ad essere presenti con le loro opere al fine di creare un’ulteriore occasione di diffusione dell’importanza della scrittura e della cultura letteraria nel nostro Paese.

Il Premio Letterario Internazionale “Maria Costa”, è stato organizzato dall’A.C.I.S. (Associazione Culturale per l’Identità Siciliana) di Acireale, presieduta dal Prof. Giacomo Trovato, in seno al “Sikula Book Festival”, che annualmente promuove un Premio Letterario Internazionale, dedicandolo ogni volta ad una figura che si è contraddistinta nel territorio siciliano attraverso il suo impegno letterario promovendo la cultura e la lingua siciliana. Per l’anno 2022-2023, l’Organizzazione del Premio ha voluto dedicare e far conoscere la figura di Maria Costa, “A puitissa dû Strittu” (La poetessa dello Stretto), nelle sue poesie in dialetto messinese ha narrato miti, luoghi e personaggi della sua città, eventi della memoria collettiva della città dello Stretto, Messina, distrutta dal terremoto del 1908.

Nel 2006 il suo nome è stato iscritto nel registro dei «Tesori Umani Viventi» dall’Unità Operativa XXVIII – Patrimonio Unesco, Registro Eredità Immateriali della Regione Siciliana. La pregevole iniziativa che ha visto la presenza di poeti provenienti da ogni parte d’Italia, si è svolta a Messina, Sabato 10 Giugno scorso, in un pomeriggio assolato e una location di tutto rispetto: il lido “La Spiaggetta”. Uno spettacolare affaccio sullo stretto di Messina tanto amato dalla poetessa Maria Costa, una vista mozzafiato su un mare indescrivibile, dove la lettura delle liriche premiate, ha fatto vibrare le corde dei presenti, ingredienti perfetti che hanno permesso di trascorrere un pomeriggio all’insegna della sana convivialità e della POESIA.

L’autorevole Giuria è stata presieduta dalla prof.ssa Grazia Dottore, validamente coadiuvata dalla prof.ssa Maria Pietropaolo (vice presidente dell’Associazione), dal prof. Angelo Maria de Marco e dal dott. Giuseppe Sturniolo. La Direzione artistica è stata curata con grande professionalità dal Dott. Giovanni Macrì. L’evento si è avvalso del Patrocinio Culturale di WikiPoesia e del patrocinio della Città Metropolitana di Messina, del Comune di Messina, del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, erano presenti i fratelli Maurizio e Roberto Costa, nipoti della compianta poetessa Maria Costa.