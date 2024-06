Bisogna essere brevi e bravi perché nessuno ha più tempo di ascoltare. Allora limitiamoci ad ascoltare la voce delle opere d’arte in rivolta, delle due fanciulle di Piazza Aldo Moro stanche della trascuratezza, ma con chi bisogna parlare?

Le due fanciulle dorate che anni fa stendevano i loro piedi verso l’acqua limpida, adesso sono tristi, sporche e cupe, come l’acqua stagnante presente nella fontana, una tra le più belle in Sicilia.

di Silvio Benedetto

LE OPERE D’ARTE IN RIVOLTA: LA TRASCURATEZZA RENDE TUTTO PIÙ CUPO

Piazza Aldo Moro

Campobello di Licata

(Agrigento)



Riprese di Silvia Lotti

02 Giugno 2024