“Tornare all’elezione diretta per le Province è un’esigenza che si coniuga con la rappresentanza e il diritto degli elettori di scegliere i vertici di questi enti territoriali. La Sicilia ha potestà esclusiva in materia di enti locali e può tranquillamente varare la legge che ripristina il suffragio universale per l’elezione di presidenti dei Liberi consorzi, Sindaci metropolitani e consiglieri degli enti. La lega in Assemblea regionale siciliana farà la sua parte sostenendo la riforma. Ci sono le condizioni per far votare i siciliani già nella prossima primavera”. Lo afferma Nino Germana, senatore e coordinatore regionale della Lega in Sicilia.