Invitati nella sezione Fuori Concorso della Biennale di Genova il maestro italoargentino e la pittrice ligure-romagnola presentano per la prima volta al pubblico la loro METASEMANTICA e, in proposito, ci raccontano:

“Vagliando noi, Silvio Benedetto e Silvia Lotti, alcuni nostri disegni, pitture, fotografie – a Buenos Aires nel 2010 con gli amici Eduardo Yarke (architettura sostenibile), Walter Santa Ana (attore di prosa) e Rodolfo Mederos (musicista), e poi altrove negli anni seguenti – attorno a quei nostri lavori galleggiavano, finendo col prevalere in conclusione, i termini ‘non-detto’, ‘fuori-campo’, ‘criptico’; tramite i quali cominciava a configurarsi una parola: ‘metasemantica’.

Metasemantica che noi Silvi stiamo portando avanti, oggi, per ora in due: pur trovandoci – tra La Spezia, Roma, Palermo e Agrigento – in contatto creativo con diversi cari amici operatori dell’immagine (pittori, fotografi e non solo), tuttavia le loro opere non corrispondono a quei criteri, e dunque ci configuriamo, per ora, come un ‘gruppo’ inconsueto in quanto, per l’appunto, composto da due persone: Silvio Benedetto e Silvia Lotti. Chi si troverà a guardare le nostre opere potrà passare ad esserne da spettatore a coautore soltanto se porterà il suo sguardo oltre la sola forma, oltre la sola figurazione.”.

La Biennale di Genova è giunta al suo sesto appuntamento. Esposizione internazionale d’arte contemporanea che promuove l’attività artistica e la scena culturale contemporanea nelle sue principali espressioni artistiche e di tendenza (pittura, scultura, fotografia, video, installazioni, digital art e mixed media con incursioni nel design e nella moda).

Prestigiosa e col suo grande successo di critica e pubblico, organizzazione e direzione artistica SATURA, a cura di Mario Napoli e Flavia Motolese, patrocinata dalla Regione Liguria, dalla Città Metropolitana di Genova, dal Comune di Genova, anche questa Biennale 2025 animerà il capoluogo ligure e le location gemellate con un ricco programma di eventi (non solo espositivi) per offrire ai visitatori opportunità di confronto sui principali temi dell’arte contemporanea e altri argomenti di interesse culturale. Offrirà iniziative collaterali per valorizzare il patrimonio artistico, architettonico, paesaggistico, gastronomico e di tutte le eccellenze della Liguria.

Le opere di Silvio Benedetto e Silvia Lotti (artisti invitati), insieme a quelle di tanti altri partecipanti e nel quadro di tanti vivaci eventi, vi aspettano alla Biennale di Genova dal 14 al 28 luglio 2025. Non mancate!