Finisce con una vittoria lo scontro diretto del Città di Canicattì C5 contro la compagine acese della Riviera Acireale all’ottava giornata del campionato regionale di calcio a 5, tre punti importantissimi quelli conquistati dai ragazzi ottimamente guidati da mister Jack Giardina, ai fini della classifica generale.

Partita davvero emozionante e di alto livello, quella disputata sul campo di casa, davanti al un numeroso pubblico del Pala Mura.

Primo tempo giocato a ritmi alti da entrambe le squadre dove, dopo i primi minuti di studio, arriva il goal di Marzio Fregapane a stappare la partita. Gli avversari non demordono e vanno subito alla ricerca del pareggio centrandolo dopo un paio di minuti, ma è capitan Di Bartolo a riportare avanti i biancorossi di casa che al 15’ del primo tempo si vedono nuovamente raggiunti. Dopo alcuni minuti di ottimo Futsal, con grandi giocate da una parte e dall’altra arriva il goal del 3 – 2 firmato Caltagirone che conclude una splendida azione corale e si va al riposo.

Al rientro i biancorossi del Canicattì continuano a macinare gioco, ma sono gli ospiti a trovare il 3 a 3, da lì inizia un assedio biancorosso che tramortisce gli avversari, i quali, non rientrano più in partita ed i ragazzi di casa dilagano nel punteggio chiudendo la gara sul 11 – 4.

Decisivi i gol dei biancorossi: Croci Di Bartolo (X3), Marzio Fregapane (X3), Cristian Caltagirone (X3), Calogero Montana (X2).

La squadra biancorossa sfodera una ottima prestazione conquistando un successo più che meritato, contro una squadra di tutto rispetto favorita per la conquista del titolo, Canicattì che ha saputo proporre ottime iniziative di gioco e giusta mentalità. Prestazione e risultato che fa felice tutto l’ambiente biancorosso.