I quattro atleti canicattinesi Salvatore Bongiorno , Carmelo e Davide Ferranti e Salvatore La Valle dell’associazione ASD “ Mountainbike nel cuore “hanno infatti preso parte alla prestigiosa Granfondo Strade Bianche, una delle manifestazioni ciclistiche più affascinanti e impegnative del panorama internazionale, di altissimo livello inserita nel calendario internazionale dell’UCI (Unione Ciclistica Internazionale ) che si svolge sulle iconiche colline sterrate della Toscana. La loro partecipazione ha rappresentato non solo una sfida sportiva personale, ma anche un momento di grande orgoglio per la comunità canicattinese.