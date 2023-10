Il 5 Ottobre si celebra San Placido in tutto il mondo, il più docile discepolo di San Benedetto, un giorno importante anche per Messina, che condivide con l’intero mondo cristiano: si festeggia il Compatrono della città. Come ogni anno l’Amministrazione comunale di Messina offrirà un cero a San Placido in ricordo della fine dell’epidemia di peste del 1743-45. Fu una peste tremenda, che imperversò per tre anni e gran parte della popolazione perse la vita, la pestilenza si concluse il 5 Ottobre, giorno del martirio del Santo e della sua memoria liturgica, grazie alla sua intercessione. Questo episodio è ancora oggi ricordato dal dipinto settecentesco posto sull’altare maggiore della Chiesa di San Giovanni di Malta, raffigurante San Placido che, insieme a San Rocco, libera Messina dalla peste. Per l’occasione, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), ha promosso la realizzazione di un video, a livello devozionale, dove è possibile ascoltare la poesia: ”San Placido, il Santo dei novizi”, di cui ha composto il testo. L’opera è stata declamata con espressività da Sara Liuzzo di Capo d’Orlando, la musica è del M° Giuseppe Faranda. Un ringraziamento particolare va al Prof. Marco Grassi per avere gentilmente messo a disposizione le immagini su San Placido. Di seguito pubblichiamo il video.